الغاء بطولتي آسيا للشباب والناشئين بكرة اليد

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، اليوم الاثنين، إلغاء بطولتي آسيا للشباب والناشئين لكرة اليد واللتين كان من المقرر اقامتهما في البحرين واوزبكستان خلال شهري آذار وحزيران من العام الجاري.



وذكر بيان مقتضب للاتحاد العراقي لكرة اليد، تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن " قرار الإلغاء جاء بعد أن ألغى الاتحاد الدولي لكرة اليد بطولتي العالم للشباب والناشئين بسبب استمرار جائحة كورونا وحفاظاً على سلامة جميع الفرق".