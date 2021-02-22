انت الان تتابع خبر بالصورة: أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى الأطفال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 2021-02-22 | 12:49

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بعد رصد حالات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في العراق، التي تمتاز بقدرتها على اصابة الاطفال، نقدم اليكم في هذا الانفوغراف أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى الأطفال.

تتمثل الاعراض، بحسب موقع اكسبريس، بالسعال، سيلان الانف مع احتقان الحلق، طفح جلدي، صداع، اضطراب المعدة، غثيان، واسهال.

لا تنسوا ان الوقاية خير من ألف علاج... لذا تشددوا بالاجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس ومن أعراضه القاسية، ولا تترددوا باستشارة الطبيب في حال الشعور باحدى هذه العوارض.

