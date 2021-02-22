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بالصورة: أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى الأطفال

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بغداد - ياسين صفوان - 2021-02-22 | 12:49

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بعد رصد حالات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في العراق، التي تمتاز بقدرتها على اصابة الاطفال، نقدم اليكم في هذا الانفوغراف أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى الأطفال.
تتمثل الاعراض، بحسب موقع اكسبريس، بالسعال، سيلان الانف مع احتقان الحلق، طفح جلدي، صداع، اضطراب المعدة، غثيان، واسهال.
لا تنسوا ان الوقاية خير من ألف علاج... لذا تشددوا بالاجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس ومن أعراضه القاسية، ولا تترددوا باستشارة الطبيب في حال الشعور باحدى هذه العوارض.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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