شكرا لقرائتكم خبر عن ضربات جوية تقضي على 7 إرهابيين في كركوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم «داعش» في كركوك أدت إلى مقتل 7 إرهابيين، في حين أكدت الشرطة الاتحادية، القبض على إرهابيين اثنين من المطلوبين للقضاء في كركوك أيضاً، وألقت القبض على ثالث خلال كمين محكم في نينوى. وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن «طيران التحالف الدولي نفذ ثماني ضربات استهدفت مواقع داعش في وادي الشاي بمحافظة كركوك»، مشيرةً إلى أن «العملية جاءت بأوامر من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي». وأضافت، أن «الضربات الجوية أسفرت عن مقتل 7 إرهابيين من عصابات داعش». وتابعت، أنه «تم العثور على حزامين ناسفين ومخازن للأسلحة والأعتدة الخفيفة في ذات المنطقة من قبل قوة مشتركة من اللواء 45 بالفرقة الثامن بالجيش العراقي مع مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في كركوك». إلى ذلك، ذكرت الشرطة الاتحادية في بيان، أن «قطعات الفرقة الآلية وبجهد استخباري دقيق ومتميز تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من أخطر الإرهابيين المطلوبين للقضاء في عملية نوعية رصدت تحركاتهما ضمن قضاء العباسي في محافظة كركوك». وفي نينوى قالت وزارة الداخلية العراقية في بيان، إن قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الثامن التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى ألقت القبض على إرهابي في صفوف داعش كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى «ديوان الجند»، مبينة أن «العملية تمت من خلال تنفيذ واجب إحدى نقاط التفتيش المفاجئة في منطقة حي 17 تموز في الجانب الأيمن لمدينة الموصل».