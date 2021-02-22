شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات» و«الاتحاد» لا تشغلان 777 بمحركات «برات آند ويتني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

أظهرت بيانات رسمية أن طيران الإمارات والاتحاد للطيران لا تشغلان طائرات بوينج 777 بمحركات «برات آند ويتني 4000» التي شملها التوصية بالتعليق عن التشغيل من قبل إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية وبوينج والطيران المدني الياباني. وبحسب البيانات، فإن كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران تشغلان أسطولهما المكون من طائرات بوينج 777، بمحركات من جنرال إلكتريك «جي إي»، وتعتبران الناقلتين الوحيدتين اللتين تشغلان طائرات بوينج 777 في دولة الإمارات. وأوصت شركة بوينج شركات الطيران بتعليق تشغيل طائرات بوينج 777 الموجودة في الخدمة والتي تعمل بمحركات برات آند ويتني 4000-112، وذلك حتى تحدد إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية البرتوكول المحدد للفحص المناسب. وبحسب بيان للشركة، فإن عدد الطائرات في الخدمة من هذا الطراز نحو 69 طائرة، بينما هنالك 59 طائرة في التخزين. وأوضحت شركة بوينج إنها تدعم قرار مكتب الطيران المدني الياباني، وإجراءات إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية بتعليق عمليات تشغيل طائرات بوينج 777 التي تعمل بمحركات Pratt & Whitney 4000-112. وقالت: «نحن نعمل مع هؤلاء المنظمين أثناء اتخاذهم الإجراءات أثناء وجود هذه الطائرات على الأرض، فيما تجري شركة المحركات برات آند ويتني عمليات تفتيش أرضية ومزيد من عمليات التفتيش.»