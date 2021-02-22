شكرا لقرائتكم خبر عن «كيف تحصل على ما تريد؟» في جلسة بخورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: بكر المحاسنة

نظمت دائرة الثقافة في المنطقة الشرقية، صباح اليوم الاثنين، جلسة أدبية بعنوان «كيف تحصل على ما تريد؟» في مقر المجلس الأدبي بخورفكان قدمتها المهندسة بشاير المنصوري، وأدارتها الإعلامية عائشة الزعابي. حضر الجلسة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، ومحمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، ومحمد الجوهري عضو المجلس البلدي بمدينة خورفكان، وعدد من المهتمين بالجانب الأدبي والثقافي. وتحدثت المنصوري خلال الجلسة عن كتابها «كيف تحصل على ما تريد؟» الذي توجهه لشريحة كبيرة من القراء للحديث عن عدد من الخطوات المدروسة للوصول إلى ما يريده الشخص، وتطرقت إلى كيفية وضع الأهداف وصياغتها بطريقة صحيحة ثم تحدثت عن مجموعة من الملهمين العالمين الذين كان لهم تأثير كبير في حياة الناس، مثل المذيعة الأمريكية أوبرا، وستيف هارفي، وشركة أوبر، وكيف شقوا طريقهم للوصول إلى النجاح. وتناولت الجلسة الحديث عن مفاتيح النجاح في جميع مجالات الحياة، وكيفية السيطرة واستغلال الوقت بطريقة صحيحة، ومعالجة الديون والوصول إلى الثراء المالي، وخطة الادخار، إضافة إلى الحديث عن الرضى وأهميته في الحياة والحاجة للاسترخاء، كما تناول الكتاب تمارين للتخلص من الطاقة السلبية. وأكد محمد السويجي أن الجلسة أسهمت في التعرف إلى طرق استغلال الوقت، وطرق التحرر من الطاقة السلبية، كما تعرف الحضور إلى مفاتيح وطرق تحقيقه في كافة مجالات الحياة.