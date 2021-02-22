شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الشارقة للتراث ينظم «منهجية البحث» و«حكايات من الماضي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم معهد الشارقة للتراث، فرع الذيد مؤخراً، محاضرة افتراضية بعنوان «منهجية البحث في الجمع الميداني»، قدمها د. محمد حسن عبد الحافظ، تطرق فيها إلى محاور عدة، من بينها مفهوم الميدان وأسباب الجمع الميداني، والأدوات المنهجية للجمع الميداني، إضافة إلى وسائل وتقنيات الجمع الميداني والإفادة من الأوعية الجديدة ومنصات التواصل الاجتماعي في جمع التراث الثقافي وصونه وتوثيقه. كما نظم مكتب معهد الشارقة للتراث في مدينة دبا الحصن، محاضرة افتراضية بعنوان «حكايات من الماضي»، تم التطرق فيها إلى شرح وافٍ عن الحكايات الشعبية القديمة وكيفية الحفاظ على هذا الموروث الشعبي وصونه ونقله للأجيال القادمة. وقال د. عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: «يحرص المعهد على متابعة جهوده في عالم التراث، في كل المجالات، العملية والميدانية والعلمية والأكاديمية والمعرفية، من خلال وسائل وآليات متنوعة هدفها المساهمة في تحقيق رؤية ورسالة المعهد، ومن بينها الاستمرار في نهج تنظيم وعقد المحاضرات والندوات والورش الافتراضية بسبب الظروف الاستثنائية الراهنة، بما يخص فيروس «كورونا»، وضرورة الحفاظ على صحة وسلامة الجميع من مشاركين ومحاضرين وعشاق للتراث، حيث نركز على دورنا في مواصلة تقديم المعلومة بشتى السبل والوسائل». ولفت إلى أن المعهد بفروعه كافة، يعمل على ترجمة رؤيته ورسالته المتعلقة بصون التراث وحمايته ونقله للأجيال، المستندة إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ودعمه المتواصل لكل أنشطة وبرامج وخطط وفعاليات المعهد. وجاءت هاتان المحاضرتان القيمتان ضمن هذا الإطار، حيث نركز دوماً على فروع المعهد في المنطقتين الشرقية والوسطى، وهو ما تقوم به الإدارة في كل فرع بشكل ممتاز، ينسجم مع سياسات واستراتيجيات المعهد الذي أخذ على عاتقه العمل على صون التراث وحمايته ونقله للأجيال، من خلال مختلف الآليات والوسائل والأدوات.