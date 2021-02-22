«إقامة دبي» تدشن مشروع رحلة المسافر الذكي باستخدام بصمة الوجه

دبي: سومية سعد

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي رسمياً، مبادرة «رحلة المسافر الذكية»، والتي تختصر الرحلة إلى 5 ثوان، باستخدام بصمة الوجه، من خلال إجراءات سلسة، وتم تفعيل الخدمة على كافة البوابات الذكية في مطارات دبي، وعددها 122 بوابة في صالات الدخول والمغادرة.

جاء ذلك خلال جولة نظمتها «إقامة دبي» لممثلي الوسائل الإعلامية في مطار دبي الدولي مبنى 3، لمعايشة رحلة المسافر الذكية بكل مراحلها، والتي تبدأ منذ لحظة الحصول على بطاقة صعود الطائرة والتسجيل المسبق، ومن ثم العبور عبر البوابات الذكية في صالة المغادرة، ضمن خدمة تعد الأكثر تطوراً في العالم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتسهيل وتسريع عمليات المرور عبر منطقة الجوازات في مطارات دبي وخلق تجربة سفر سلسة.

وقال اللواء محمد المري مدير عام إقامة دبي في تصريحات صحفية خلال الجولة، إن الإدارة سباقة في الاعتماد على الابتكار في خدماتها ومشاريعها الذكية، وتعزيز دورها الريادي على المستوى المحلي والعالمي للارتقاء بمستوى الخدمات التي تجعل من تجربة المتعامل سلسة وسريعة وبما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بجعل دبي مدينة ذكية بالكامل.

وأكد المري أن إقامة دبي ضمن مسيرتها في العمل الاستباقي في تطوير خدماتها قد استخدمت النظم الحيوية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة سفر ذكية باستخدام بصمة الوجه في بعض خدماتها، وتأتي هذه الخدمة في البوابات الذكية ضمن مشروع تمت دراسته وتجربته مسبقاً على أرض الواقع وتحقق بفضل جهود ومساعي فريق العمل الذي عمل على هذا المشروع بكل إخلاص وتفانٍ حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم.

وقال مساعد المدير العام لشؤون المنافذ الجوية العميد طلال الشنقيطي: تم تطوير البوابات الذكية وعددها 122 بوابة في صالات المغادرين والقادمين في مطارات دبي، وتحديث أنظمتها، بحيث يمكن للمسافرين المسجلين مسبقاً في النظام من المرور عبرها، من خلال بصمة الوجه دون الحاجة إلى استخدام مستندات السفر عبر النظر في الشاشة عند النقطة الخضراء الموجودة في البوابة، ليتم التعرف إليه من خلال بصمة في فترة لا تتجاوز 5 ثوانٍ.

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي جمال الحاي «خلال جائحة فيروس «كورونا» المستجد، عملت مطارات دبي على إيجاد حلول وابتكارات للتوقعات المستقبلية لعدد المسافرين، كونها وجهة عالمية تستقطب أعداداً كبيرة من المسافرين سنوياً

وأشار إلى أنه من المتوقع ان يسافر عبر مطارات دبي خلال شهر فبراير الجاري، نحو 3 ملايين مسافر، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاع في أعداد المسافرين مع فترة الصيف والنجاح عالمياً في الحد من تداعيات كوفيد - 19.