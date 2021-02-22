شكرا لقرائتكم خبر عن الروسي مدفيديف للمرة الأولى بين الثلاثة الأوائل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: «أ ف ب»

ترجم الروسيان دانييل مدفيديف واصلان كاراتسيف مشوارهما الجيد في بطولة أستراليا المفتوحة؛ أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بتسلّق تصنيف اللاعبين المحترفين، فأصبح مدفيديف ثالثاً بعد بلوغه النهائي والثاني في المركز 42 بعد تأهله إلى نصف النهائي.

وللمرة الأولى في مسيرته، أصبح مدفيديف (25 عاماً) بين الثلاثة الأوائل على حساب النمساوي دومينيك تيم المتراجع إلى المركز الرابع.

ولا تزال الصدارة بحوزة العملاق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المتوّج في أستراليا بلقبه الثامن عشر في البطولات الكبرى، والتاسع في ملبورن.

ويتقدّم الصربي غريمه الإسباني رافاييل نادال بأكثر من ألفي نقطة، وهو في طريقه للتربع على أكبر عدد من الأسابيع في المركز الأول الذي يمتلكه راهناً السويسري روجيه فيدرر (310)؛ إذ يصل إلى الأسبوع 311 على القمة في الثامن من آذار/مارس المقبل.

وصعد البلغاري جريجور ديميتروف أربعة مراكز وأصبح في السابع عشر، بعد بلوغه ربع النهائي في ملبورن. وجاء ترتيب العشرة الأوائل (22 شباط/فبراير 2021):

1 ـ الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12030 نقطة

2 ـ الإسباني رافاييل نادال 9850

3 ـ الروسي دانييل مدفيديف 9735 (+1)

4 ـ النمساوي دومينيك تيم 9125 (-1)

5 ـ السويسري روجيه فيدرر 6630

6 ـ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6595

7 ـ الألماني ألكسندر زفيريف 5615

8 ـ الروسي أندري روبليف 4609

9 ـ الأرجنتيني دييجو شفارتسمان 3480

10 ـ الإيطالي ماتيو بيريتيني 3480