شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة الأدوية في الفضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

أرسلت جامعة أديلايد الأسترالية، حبوباً كيميائية خاصة، في مهمة إمداد لمحطة الفضاء الدولية، لمساعدة الرواد على تجربة أدوية في الفضاء، وإعادتها إلى الأرض. وتمتلك المحطة الدولية خزانة طبية ممتلئة بالكامل، والتي يعاد إمدادها بشكل روتيني، لكن يمكن أن تتسبب الظروف القاسية للسفر إلى الفضاء في تحلل الأدوية بشكل أسرع من الأرض، وهذا يعني أن البعثات إلى المريخ التي قد تستغرق ما يصل إلى 3 سنوات قد تجد نفسها في مأزق طبي. وللتغلب على هذا، أرسلت الجامعة بقيادة البروفيسور فولكر هيسيل، مدير الأبحاث في مركز أندي توماس لموارد الفضاء وأستاذ كلية الهندسة الكيميائية والمواد المتقدمة بالجامعة، عبوات تحتوي على 60 حبة صُممت كما لو أنها صُنعت في الفضاء، تتكون من «الإيبوبروفين» وفيتامين «سي»، ومكونات تثبيت من عناصر مثل «لسيليكا جل على شكل حبيبات» و«سيليكات الماغنيسيوم» و«فوسفات الكالسيوم»، والتي يمكن العثور عليها في القمر، وسيتم وضعها في منصة تجارب محطة الفضاء وإجراء التجارب عليها، قبل إعادتها للأرض لاستخدام البيانات لتطوير الأدوية في الفضاء، بالإضافة إلى صناعة الأطقم الخاصة بتصنيع الأدوية. وقال هيسيل: بعد قضاء 6 أشهر في الفضاء ستعود الحبوب الدوائية والأجهزة اللوحية التي صُنعت في الجامعة ودراسة تأثير البيئة الفضائية فيها، وكيفية حمايتها من الإشعاع من خلال تغيير التفاعل بين المكونات والدواء وفحص تأثير الاختلافات في استقرارها.