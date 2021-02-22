مقتل السفير الايطالي في الكونغو الديموقراطية

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روما : أكدت وزارة الخارجية الإيطالية الاثنين مقتل سفيرها لدى جمهورية الكونغو الديموقراطية لوكا أتانازيو، مشيرةً إلى أنه كان في رحلة مع موكب تابع للأمم المتحدة في شرق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان "بحزن عميق تؤكد وزارة الخارجية مقتل اليوم في غوما، سفير إيطاليا لدى جمهورية الكونغو الديموقراطية لوكا أتانازيو وجندي". وأفاد مصدر دبلوماسي في كينشاسا أن السفير قُتل بالرصاص.