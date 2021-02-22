تظاهرات في برشلونة دعما لمغني راب

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مدريد: خرجت تظاهرات داعمة لمغني الراب المسجون بابلو هاسل لليلة السادسة على التوالي في مدينة برشلونة، واتسمت احتجاجات الأحد بالهدوء بعد أن شهدت في الليلة السابقة أعمال عنف ونهب.

وتجمّع المئات أمام محطة قطار سانتس في برشلونة وسط حضور كبير لقوات مكافحة الشغب، وفق ما أظهرت صور لتلفزيون فرانس برس.

ونادى المتظاهرون بشعارات على غرار "الحرية لبابلو هاسل"، وساروا في اتجاه وسط عاصمة إقليم كاتالونيا.

وكانت مدينة برشلونة شهدت "عدة أعمال نهب لمتاجر" خلّفت خسائر في مباني تاريخية بالمدينة خلال الاحتجاجات العنيفة ليل السبت الأحد، وفق ما أعلنت شرطة كاتالونيا.

وقالت الشرطة إنها سجلت ليل السبت الأحد "حوادث خطيرة، بما في ذلك إلقاء الحجارة ومقذوفات على الشرطة".

وأضافت أنه في برشلونة، ثاني أكبر مدن إسبانيا، "استغل مثيرو الشغب التوتر لارتكاب أعمال نهب في العديد من المتاجر وسط المدينة".

وأقام المتظاهرون ليل السبت الأحد حواجز بحاويات القمامة المشتعلة وألحقوا أضرارا بواجهة مقر بورصة برشلونة وكذلك واجهة قصر الموسيقى الكاتالونية، وهو مبنى شُيّد أول القرن العشرين ومدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

واعتقل 38 شخصا خلال الاحتجاجات في برشلونة ومدن كاتالونية أخرى مثل تاراغونا ولييدا، مسقط رأس مغني الراب، وفق صحيفة "ليس موسوس".

وأوقف 95 شخصا في كامل كاتالونيا منذ أن بدأت الاحتجاجات الثلاثاء، وفق السلطات.

وحكم على بابلو هاسيل (32 عاما) بالسجن تسعة أشهر على خلفية ما أُعتبر إشادة بالإرهاب بعد نشره تغريدة وصف فيها الملك خوان كارلوس الأول بأنه "زعيم عصابة" وأشاد بأشخاص تورطوا في هجمات واتهم الشرطة بقتل مهاجرين ومتظاهرين.

وحرك توقيفه النقاش حول حرية التعبير في إسبانيا وفاقم الخلافات داخل الائتلاف الحكومي بين الاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحزب "بوديموس" اليساري المتطرف الذي يدعم التظاهرات.