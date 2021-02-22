شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة للمرشحين فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، أسماء المرشحين لانتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب وأعضاء المجلس وجاءت كالاتى:

أولا المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين:

1. سيد الاسكندرانى الجمهورية

2. ضياء رشوان الاهرام

3. طلعت هاشم مصر الفتاة

4. كارم يحيى المشهد

5. رفعت رشاد اخبار اليوم

6. محمد مغربى احمد الشعب

ثانيا: المرشحين على مقاعد عضوية مجلس النقابة فوق ال 15 سنة عضوية :

1. إبراهيم ابو كيله الجمهورية

2. أسامه شحاته الجمهورية

3. السيد حجازى الأهرام

4. جمال عبد الرحيم الجمهورية

5. حسين الزناتى الأهرام

6. خالد البلشى حر

7. صفوت عبد العظيم وهبه الأهرام

8. عبد الرءوف خليفه الأهرام

9. فكريه أحمد الوفد

10. محمد بهجت الأهرام

11. محمد خراجه الأهرام

12. عبد المجيد عبد الرازق الأهرام

13. محمود صبرى الأهرام

14. ممدوح الصغير أخباراليوم

15. نور الهدى زكى العربى

16. هانى عماره الأهرام

17. هبه محمد باشا الأهرام

18. هيثم رخا الأهرام

19. وجدى رزق الأهرام

20. ياسر سليم القومية

المرشحون تحت الـ(15) سنة عضوية هم:

1. أبو السعود محمد المصرى اليوم

2. أحمد الدمرداش اموال الغد

3. أحمد صبرى الديار

4. أحمد محفوظ حر

5. إسلام احمد أبازيد السوق العربية

6. أكرام منصور الجمهورية

7. الشحات مصطفى سرحان الغد

8. أيمن عبد المجيد روزاليوسف

9. أيمن مصطفى الصباح

10. حسام السويفى الفجر

11. حسين متولى البديل

12. داليا ابو شقه مجلة الإ ذاعة والتليفزيون

13. دعاء النجار الجمهورية

14. ريمون فرنسيس حر

15. سامى عبد الراضى الوطن

16. ساميه فاروق الوفد

17. سميه العجوز وكالة انباء الشرق الأوسط

18. طه حسن إبراهيم السوق العربية

19. علاء عمران الجمهورية

20. على حلبى أخبار اليوم

21. عمر عمار الإذاعة والتليفزيون

22. عمرو بدر الدستور

23. عونى سيد على نافع الدستور

24. كرم من الله السيد أحمد خليفه كرم من الله السيد احمد مؤسسة أخبار اليوم

25. محمد السيد محمد سيد ابوزيد محمد السيد أبوزيد الشروق

26. محمد سعد عبد الحفيظ محمد سعد عبد الحفيظ الشروق

27. محمد منير توفيق السيد الروبى محمد منير توفيق المساء

28. محمود عبد الحميد ابراهيم عابدين محمود عابدين الدستور

29. محمود محمد حسين ابراهيم الضبع محمود الضبع الكنوز

30. مساعد احمد على عبد الرحيم الليثى مساعد الليثى النبأ

31. هيثم عبد العظيم النويهى محمد غراب هيثم النويهى اخبار اليوم

32. هيثم عبد النبى عبد العزيز بطاح هيثم بطاح اليوم

33. وائل السادات اسماعيل محمد الجندى وائل السادات البديل

34. وليد صلاح سعيد محمد وليد صلاح الدستور

35. ياسر مصطفى اسماعيل محمد ياسر مصطفى الأمة

ومن المقرر أن يُفتح باب التنازلات والطعون في الخمسة أيام التالية (من 23 إلى 27 فبراير 2021)، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن في اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس2021) في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف اعضائها.