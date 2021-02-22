شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التنمية المحلية بالنواب: الفساد سبب مخالفات البناء ومشكلة عمارة فيصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، علي ضرورة أن تكون هناك مواجهة صارمة للفساد والمخالفات في الوحدات المحلية، للحفاظ علي مقدرات الدولة ومصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، الاثنين، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، بحضور هيثم الدسوقي ممثل قطاع التفتيش والمتابعة. بوزارة التنمية المحلية و عدد من قيادات الوزارة.

وقال السجينى ، "الفساد هو سبب ظهور أزمة مثل حريق عمارة فصيل، لابد من المحاسبة وإنهاء المشكلة ، مضيفا المشكلة ليست في عمارة واحدة وإنما مخالفات بالجملة في العقارات .

وعقب هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، قائلا: "نواجه سيل من القضايا والدعاوى التي تم رفعها، وكل يوم نواجه قضايا ومحاكم ونتصدى للمخالفات".











































