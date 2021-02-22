شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تغلق الترشح لانتخابات التجديد النصفى.. 6 مرشحين للنقيب و55 للعضوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، باب تلقى طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة فى الانتخابات المقرر اجراؤها 5 مارس المقبل، وبلغ أعداد المرشحين على منصب النقيب 6 مرشحين، كما تقدم 55 صحفيا بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة.

ومن المقرر أن يُفتح باب التنازلات والطعون فى الخمسة أيام التالية (من 23 إلى 27 فبراير 2021)، تنتهى فى الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن فى اليوم نفسه الكشف النهائى للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس2021) فى حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف اعضائها.

وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن من قبل عن تشكيل لجنة للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة وعضوية الزملاء الخمسة المستمرون فى مجلس النقابة وتفويضهم فى اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة فى لجنة الاشراف على الانتخابات ومخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.