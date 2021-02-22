شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل الخبرات وتنمية القدرات.. أبرز أهداف بروتوكول مجلس النواب والبرلمان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش مشاركته فى أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربى، والمُقامة بمقر جامعة الدول العربية، وقع المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وعادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى بروتوكولًا للتعاون بين مجلس النواب المصرى والبرلمان العربي.

يشمل البروتوكول تعزيز أطر التعاون، وتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود البرلمانية العربية فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية، كما يتضمن أيضًا قيام كلا من مجلس النواب المصرى والبرلمان العربى بتبادل استراتيجية بناء القدرات، والتعاون فى تبنى المشروعات والبرامج البحثية العربية.

كما يشمل برتوكول التعاون بين مجلس النواب المصرى والبرلمان العربى أيضًا أساسًا للشراكة والتعاون بين معهد التدريب البرلمانى بمجلس النواب المصرى ومركز الدبلوماسية البرلمانية العربية بالبرلمان العربى، فى مجالات التدريب، والتأهيل، وتنمية القدرات، وتنفيذ برامج تدريبية، ودبلومات مهنية متخصصة فى مختلف مجالات الاهتمام البرلماني.

وفى ختام حفل توقيع بروتوكول التعاون بين مجلس النواب المصرى والبرلمان العربى، أهدى عادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى درع البرلمان العربى لمعالى للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب المصرى تقديرًا له.

جدير بالذكر أن مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، قد تم تدشينه بالبرلمان العربى، بهدف الاهتمام بالعلاقات البرلمانية الخارجية، والدبلوماسية البرلمانية العربية، وتنسيق الرؤى البرلمانية العربية خارجيًا، وتقديم الدعم الفنى لأعضاء البرلمان العربى، وفتح آفاق للتعاون مع المنظمات الدولية لنقل وتبادل الخبرات.



































