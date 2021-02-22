شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح على مقعد النقيب و10 لعضوية المجلس فى أخر أيام الترشح لانتخابات الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، فى آخر أيام فتح باب الترشح، مرشح على مقعد النقيب، و10 مرشحين لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، لانتخابات التجديد النصفى المقرر اجراؤها فى 5 مارس المقبل.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، قررت تلقى طلبات الترشح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة من الخميس 18/2/2021 إلى الإثنين 22/2/2021، وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من العاشرة صباحًاا حتى الثالثة عصرًا، ما عدا اليوم الأخير من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، وذلك بالقاعة المستديرة بالدور الثالث.

وقالت اللجنة أن المرشح يوقع على تعهد بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والقواعد المنظمة للدعاية والانتخابات التى تضعها اللجنة المشرفة، ودفع دمغة 100 جنيه للترشح للعضوية و200 جنيه للترشح لمنصب النقيب.