التحقيق في سقوط حطام من طائرة "بوينج" فوق منطقة هولندية

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قال مجلس السلامة الهولندي إنه فتح تحقيقاً في واقعة سقوط قطع من محرك طائرة شحن بوينج 400-747 بعد قليل من إقلاعها من مطار ماستريخت يوم السبت.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن قطعاً معدنية صغيرة من محرك طائرة الشحن، التابعة لشركة لونجتيل أفييشن، سقطت على بلدة ميرسن بجنوب هولندا، مما ألحق أضراراً بسيارات وأصاب امرأة بجروح طفيفة.

وقالت متحدثة باسم مجلس السلامة الهولندي، اليوم الاثنين: «تحقيقنا لا يزال في مرحلة أولية، ومن السابق لأوانه استقاء نتائج».

وأفاد شهود بأنهم رأوا ناراً مشتعلة في أحد محركات الطائرة، التي هبطت بسلام في مطار لييج ببلجيكا على بعد 30 كيلومتراً إلى الجنوب من ماستريخت.

وطائرة الشحن التي كان من المفترض أن تطير من هولندا إلى نيويورك، تعمل بمحرك (برات آند ويتني بي.دبليو4000)، وهو نسخة أصغر من ذلك الذي يشغل طائرة بوينج 777 تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز والتي تعرضت لحادث يوم السبت.

وقالت بوينج يوم الأحد، إنها توصي شركات الطيران بوقف رحلات طراز 777 الذي يعمل بمحركات بي.دبليو4000 لحين فحص المحرك، بعدما شب حريق في طائرة 777 تابعة ليونايتد إيرلاينز، مما تسبب في سقوط حطام فوق دنفر بالولايات المتحدة في مطلع الأسبوع.



