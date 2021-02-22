أوروبا تؤكد التزاماتها بشأن حقوق الإنسان

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعون في بروكسل توصيات اليوم بشأن أولويات الاتحاد في منتديات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في عام 2021.

وتعيد التوصيات تأكيد التزام الاتحاد الأوروبي باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون وحمايتها والوفاء بها والوقوف متحدين في دعم نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كحجر زاوية لعملها الخارجي.

وقال بيان صادر في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي سيضمن أن تظل جميع حقوق الإنسان في صميم استجابته للوباء والتعافي العالمي، لا سيما في سياق جائحة كوفيد19 كما سيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة حالة حقوق الإنسان على الصعيد العالمي وسيدين انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان أينما حدثت، مستفيدًا من جميع الأدوات المتاحة بما في ذلك نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي للاتحاد الأوروبي.

وسيدعم الاتحاد الأوروبي بشكل كامل عمل وتفويض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومكتبها، وسيدعو جميع الدول إلى احترام استقلالها، والتعاون في التنفيذ الفعال لولايتها، وضمان التمويل الكافي.

وأوضح البيان، أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في استخدام جميع الأدوات المتاحة للوفاء بالتزاماته تجاه حقوق الإنسان، بما في ذلك في إطار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأي محافل أخرى ذات صلة.

ويذكر أن اعتماد توصيات المجلس الأوروبي بشأن أولويات الاتحاد الأوروبي في منتديات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتم على أساس سنوي.