الكهرباء تعود في ولاية تكساس بعد موجة صقيع اودت بحياة العشرات

محمد الفلاح - الإثنين 22 فبراير 2021

أعلنت شركة "Entergy" المزودة للطاقة في ولاية تكساس الأمريكية أن وحدتها أعادة الكهرباء لجميع العملاء المتضررين من موجة البرد القاسية التي اجتاحت المنطقة الأسبوع الماضي.



وقالت الشركة في بيان لها أمس الأحد: "اعتبارا من صباح يوم السبت، أعادت شركة Entergy Texas الكهرباء لجميع العملاء المتضررين من عواصف هذا الأسبوع".

وأضاف البيان: "عمل حوالي 1000 طاقم على استعادة الطاقة هذا الأسبوع، بعد أن ضربت موجة البرد القارس، مع العديد من العواصف الجليدية والثلجية، جنوب شرق تكساس".

وتابع: "إذا كان العملاء لا يزالون بدون كهرباء، فيجب عليهم التحقق من وجود تلف في المعدات الكهربائية المتصلة بمنزلهم. وفي حالة تلف عداد الكهرباء أو الأسلاك، يجب عليهم الاتصال بفني كهربائي لإجراء الإصلاحات، وإذا بدت معداتهم الكهربائية غير تالفة واستمر الانقطاع فيجب عليهم الاتصال بنا".

واستعاد آلاف من سكان تكساس، مياه الشرب والكهرباء تدريجيا، إثر موجة صقيع قطبي غير مسبوقة، شلت لأيام الولاية الأمريكية المعتادة على موجات الحر أكثر من الثلوج، وأسفرت عن سقوط نحو 60 قتيلا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافق أمس الأحد، على إعلان تكساس منطقة "كارثة كبرى"، ويفتح هذا الإجراء الباب للتمويل الفيدرالي للأفراد في تكساس، وتوفير الإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وتقديم القروض منخفضة التكلفة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها.