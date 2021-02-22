شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: 10 دول استحوذت على 75% من اللقاحات و 130 دولة لم تتلق لقاحا واحدا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال أمين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش في افتتاح الدورة الـ 46

لمجلس حقوق الأنسان أن جائحة كوفيد أدت إلى تعميق عدم المساواة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من حقوق الإنسان ، مؤكداً أن أكبر الخاسرين الفئات الضعيفة كالنساء والأقليات وذوي الإعاقة وكبار السن واللاجئين والمهاجرين حيث حصلت عشر دول وحدها على 75% من جميع اللقاحات ، ولَم تتلق 130 دولة لقاحا واحدا .

وأشار إلى أن المساواة في توزيع اللقاحات هي في صلب حقوق الإنسان ، داعيا إلى مكافحة التمييز والعنصرية ، والتعصب الأعمى ضد المسلمين والعنف ضد الأقليات، والتمييز ضد المرأة.

كما أدان الأوضاع في ميانمار والانتهاكات الجسيمة ضد الأقليات والتطهير العرقي ضد مسلمي الروهينجا ، داعيا إلى وقف العنف الوحشي الدائر هناك .

من جهتها دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الأنسان ميشيل باشليه في كلمتها إلى الاستعداد للتعافي من الوباء ، وإعادة بناء أنظمة أفضل ، تعطي الأولوية للحق في الصحة والحق في الحماية الاجتماعية والقضاء على كل أشكال التمييز ، وبناء سياسات تركز على واقع الناس واحتياجاتهم ، وهذا يعني حشد كامل القدرات التشغيلية لكل هيئة من هيئات الأمم المتحدة والتضامن لدعم الدول والحق في التنمية والديمقراطية وجميع حقوق الإنسان.

وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، قد بدأ اليوم ، أعمال دورته الـ 46 التي تستمر حتى 23 مارس القادم ، بمشاركة رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد .