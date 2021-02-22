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تمديد الطوارئ في تايلاند حتى نهاية مارس

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شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد الطوارئ في تايلاند حتى نهاية مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في تايلاند اليوم الاثنين تمديد العمل بحالة الطوارئ حتى نهاية مارس المقبل، كما أصدرت أوامرها بتخفيف بعض القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس ، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لبدء التطعيم مطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مركز إدارة الوضع الوبائي، برئاسة رئيس الوزراء برايوت تشان اوشا، وافق على التمديد العاشر لحالة الطوارئ لاحتواء تقشي الفيروس.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على تمديد حالة الطوارئ، المفروضة منذ مارس الماضي، خلال اجتماعه المقرر غدا الثلاثاء.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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