شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد الطوارئ في تايلاند حتى نهاية مارس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في تايلاند اليوم الاثنين تمديد العمل بحالة الطوارئ حتى نهاية مارس المقبل، كما أصدرت أوامرها بتخفيف بعض القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لبدء التطعيم مطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مركز إدارة الوضع الوبائي، برئاسة رئيس الوزراء برايوت تشان اوشا، وافق على التمديد العاشر لحالة الطوارئ لاحتواء تقشي الفيروس.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على تمديد حالة الطوارئ، المفروضة منذ مارس الماضي، خلال اجتماعه المقرر غدا الثلاثاء.