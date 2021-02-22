بعد تصريحات وزير الإعلام الصومالي..  شيخ قبيلة هبر جعلو يكشف عن دور الإمارات المهم في الصومال

رغم مساعي الإمارات، لحل الصراع القائم بين الحكومة الصومالية المؤقتة والمعارضة بسبب تأجيل الانتخابات، طالتها الادعاءات الكاذبة من قبل وزير فرماجو، ليسارع شيخ قبيلة هبر جعلو لتقديم الاعتذار واشادته بالإمارات.

تحركات شيخ قبيلة هبر جعلو لتقديم الاعتذار للإمارات لكسب ودها عقب تصريحات وزير فرماجو الكاذبة.

تحرك الإمارات لحل الأزمة

في ضوء دعوة الإمارات، للحكومة المؤقتة وكافة الأطراف إلى "التحلي بأعلى درجات ضبط النفس، لتحقيق تطلعات الصومال في بناء مستقبل آمن ومستقر يتسع للجميع"، نتيجة تدهور الأوضاع في العاصمة الصومالية مقديشو، بسبب "اللجوء إلى العنف واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين".

ادعاءات وزير الصومال

تطاول وزير الإعلام الصومالي عثمان أبوبكر دبي، على الإمارات، متهمًا إياها بالتدخل في الشؤون الداخلية للصومال وانتهاك القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية والعلاقات الأخوية بين البلدين التي تقوم منذ فترة طويلة على الاحترام المتبادل والتعاون، في محاولة بائسة للخروج من الأزمة بادعاءات وأكاذيب باطلة.

اعتذار شيخ قبيلة صومالية

لكن شيخ قبيله "هبر جعلو"، سارع بتقديم الاعتذار للإمارات بعد تصريح وزير الإعلام الصومالي، بقوله؛ "أقدم اعتذاري لكل من أساء إليه من دول ومؤسسات أو أفراد، فإنه أساء بتصريحاته التي يدٌعي أنه يمثٌل فيها هذه الحكومة وهذا الرئيس الذي لا يزال يتشبث بالكرسي بطريقة غير شرعية أساء إلى دول الجوار مثل جيبوتي وكينيا وأخيرا إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة وهي دول تربطنا بهم علاقات تاريخية واخص بالذكر دولة الامارات التي لم تتوقف يوما عن دعمها للصوماليين.

وأضاف شيخ القبيلة، لا يعرف هذا الرجل مدى الضرر الذي بجره لأبناء جلدته بهذا الكلام الذي يصدر منه ارضاء لرئيسه، ولكنه يسيء الى الصومال وابناء الصومال المتواجدين في هذه الدول ويشوه العلاقات التاريخية بيننا وبينهم.

وتابع؛ ندعو اشقاءنا واصدقاءنا في كل الدول التي يطال لسان هذا المأجور ونقول لهم لا يمثل بهذه التصريحات الا نفسه، واصحابه الذين لم يعد لديهم اية سلطة او شرعية لقيادة البلد.

واختتم حديثه، بقوله؛ "أقدم نصيحتي لهذا الابن العاق أن يعود إلى رشده، ويتراجع عن هذه المواقف، ويطلب المسامحة من صومالاند ويرجع إليها لينأى بنفسه عن مخاطر محدقة ومحاطة به بسبب هذه المواقف".