أمين عام "التونسي للشغل" يتحدث عن تعرضه لتهديدات بـ"القتل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن أمين عام "الاتحاد التونسي للشغل" نور الدين الطبوبي، اليوم الإثنين، تعرضه للتهديد بالقتل من قبل جماعات مجهولة.

ومنذ عام 2017، يترأس الطبوبي "الاتحاد التونسي للشغل" أقدم منظمة نقابية في تونس تأسست سنة 1946، وتضم مليون عضو.

وفي تصريحات إذاعية، لفت الطبوبي إلى أن الخطاب التحريضي ضد اتحاد الشغل تنامى في الفترة الأخيرة.

في هذه الأثناء، أفادت مصادر نقابية أن الاتحاد تلقى رسالة مجهولة خلال الفترة الماضية تضمنت تهديدا بتصفية القيادات العليا في المنظمة، مع عبارات تكفيرية تصفهم بـ"اليسار الملحد".

وأوضحت ذات المصادر، لـ"الخليج 365" أن هذه الرسالة تمت إحالتها للقضاء للتثبت من مصدرها.

ويرى متابعون أن استهداف اتحاد الشغل من قبل حركة النهضة ليس بالأمر الجديد، حيث تم الاعتداء على مقره في 4 ديسمبر/كانون الأول سنة 2012 بالأسلحة البيضاء.

وكان الأمين العام المساعد في الاتحاد التونسي للشغل، سامي الطاهري، قد كشف في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" عن خطة الإخوان لضرب الاتحاد من خلال محاولة زرع منظمات نقابية موازية، واختراق هياكل أخرى له، وبث الأكاذيب.