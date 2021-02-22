لعنة العشاء والنبيذ.. رئيس وزراء اليابان يضطر للاعتذار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتذر رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا إزاء قيام نجله، وهو موظف بشركة إعلامية، بدعوة مسؤولين على عشاء فخم لقرابة 40 مرة.

وأفادت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات أن نجله سيجو سوجا الموظف في شركة توهوكوشينشا فيلم، والتي تقدم خدمات بث عبر الأقمار الاصطناعية تصدر الوزارة تراخيص لها، قد دعا إلى حفل عشاء ونبيذ بحضور 13 مسؤولا في الوزارة.



وأنفقت شركة توهوكوشينشا فيلم ما مجموعه أكثر من 520 ألف ين (4950 دولارا) على العشاء، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.

ومن المرجح أن يواجه 11 مسؤولا عقوبات لاعتبارهم قد انتهكوا قانون أخلاقيات الخدمة العامة الوطنية، الذي يحظر على المسؤولين الحكوميين قبول خدمات من الأطراف المعنية.

وفي حديثه أمام لجنة الميزانية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، اعتذر سوجا للجمهور عن مشاركة ابنه في مأدبة، تضمنت انتهاك المسؤولين الحكوميين للقانون.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت مجلة بونشون الأسبوعية أن نجل سوجا دعا أربعة من كبار مسؤولي الوزارة لتناول وجبات اتسمت بالبذخ وقدم لهم هدايا عدة مرات.

وقالت المجلة إن نجل سوجا تعرف على بعض المسؤولين أثناء عمله كسكرتير لسوجا الذي شغل منصب وزير الشؤون الداخلية والاتصالات بين عامي 2006 و2007.

يذكر أن رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي تعرض لموقف مشابه، حيث استجوبه الادعاء العام بشأن اتهامات لمجموعته السياسية بإنفاق غير قانوني على وجبات عشاء.

وأقام الادعاء الدعوى حينها بشأن سكرتير حكومي تابع لآبي بسبب عدم تسجيل الدخل والنفقات المتعلقة بحفلات العشاء.