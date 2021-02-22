إسرائيل تحبط نشاطا بحريا قبالة غزة "شكل تهديدا محتملا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إن قواته البحرية أحبطت نشاطا بحريا قبالة شواطئ قطاع غزة دون الكشف عن تفاصيله.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن "القوات البحرية رصدت في وقت سابق صباح اليوم نشاطًا بحريًا في عرض البحر أمام قطاع غزة شكل تهديدًا محتملًا على قطع بحرية تابعة لسلاح البحرية حيث قامت القوات بإحباطه".

وأضاف في بيان تلقته ”الخليج 365” أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في مواجهة تهديدات في المجال البحري".

ولم يدلي أدرعي بأي تفاصيل إضافية عن هذا التهديد أو الجهة التي تقف خلفه.