دور الإمارات في الصومال.. ذراع البناء وصمام الأمان ضد الإرهاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

على مدار سنوات، لعبت الإمارات دورا أساسيا في الصومال على الصعيدين العسكري والإنساني، بجهد محوري مخلص في بناء الأجهزة الأمنية.



بناء جيش.. وأد الإرهاب.. دعم الأمن والاستقرار.. 3 محاور رئيسية ارتكزت عليها استراتيجية الإمارات في الصومال، مستهدفة بناء الأجهزة الأمنية لردع الجماعات المسلحة المتطرفة.

ولعبت الإمارات دوراً مهماً في الصومال على الصعيدين العسكري والإنساني، مؤكدة أهمية بناء الأجهزة الأمنية وتدريب جنود صوماليين.

ومنذ 2014، حرصت الإمارات على تقديم الدعم لبناء الجيش الصومالي. ولعبت قوة الواجب الإماراتية دوراً بارزاً في تدريب الآلاف الصوماليين، بهدف بناء الجيش وتشكيل أجهزة أمنية صومالية قوية، تمتلك القوة للرد على هجمات الجماعات المتطرفة.