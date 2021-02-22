شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس يطالب بالوقف الفوري للقمع في بورما والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - (أ ف ب)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس الاثنين الجيش البورمي الذي أطاح بالحكومة المدنية برئاسة أونغ سان سو تشي، إلى «وقف القمع فوراً»، في وقت يناقش الأوروبيون احتمال فرض عقوبات على المجموعة العسكرية في بورما. وقال جوتيريس في مقطع فيديو مسجّل مسبقاً وعُرض في افتتاح الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «اليوم، أدعو الجيش البورمي إلى وقف القمع فوراً، تحرير السجناء، وضع حدّ للعنف، احترام حقوق الإنسان وإرادة الشعب التي عبّر عنها في الانتخابات الأخيرة».