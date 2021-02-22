شكرا لقرائتكم خبر عن حسم المربع الذهبي لكأس إيفزا للبولو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم منافسات الجولة الثالثة من الدور التأهيلي لبطولة كأس دبي إيفزا 2021 للبولو غداً الثلاثاء، والتي تحتضنها ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بمشاركة 8 فرق تضم كوكبة من أبرع نجوم اللعبة في العالم وبهانديكاب يصل إلى 18 جول. وتشهد الجولة الثالثة مباراتين مهمتين تجمع الأولى فريقي زيدان وأبوظبي وتقام الساعة الثانية بعد الظهر، أما الثانية فتقام في الرابعة عصراً وتجمع بين فريقي الإمارات وذئاب دبي كافو.