«جال» توقع مذكرة تفاهم مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت أمس شركة «جال» المزودة الإقليمية الرائدة في توفير الحلول المتكاملة لدعم الطائرات للعملاء العسكريين والمدنيين، عن عقد شراكة مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني لتدريب وتشجيع الطلاب الإماراتيين الموهوبين والمعنيين، للانضمام إلى كوادر قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة في أبوظبي. ووقع الرئيس التنفيذي لشركة جال، محمد الخميري، الاتفاقية مع مدير المعهد، الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي. وستدرب جال طلاب الهندسة واللوجستيات في المعهد على أحدث عمليات وأنظمة الصيانة والإصلاح والعمرة في مرافقها المخصصة في أبوظبي بموجب شروط الاتفاقية، بهدف توظيفهم وضمهم إلى القوى العاملة كموظفين دائمين عند اختتام برامجهم التعليمية، وسيتعاون فريق الخبراء لدى جال كذلك مع أعضاء هيئة التدريس لدى معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني بهدف هيكلة مناهج برنامج الهندسة واللوجستيات لضمان استمرار ملاءمتها لمواقع العمل في المستقبل. كما سيعمل الطلاب المختارون من برامج البكالوريوس والشهادات العليا والدبلوم في هندسة الطائرات وصيانة الطائرات وإدارة الحركة الجوية والهندسة الكهروميكانيكية وهندسة أمن المعلومات مع شركة جال كجزء من جهودها لزيادة عدد المواطنين المؤهلين في القوة العاملة لديها. وقال الخميري: تماشياً مع التزامنا باستدامة قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة في دولة الإمارات، ستعمل شراكتنا على تمكين الطلاب الإماراتيين من قيادة مسيرات مهنية واعدة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة واستدامة الطائرات، وسينضم الطلاب إلى فرق جال لتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المترابطة لتعزيز الكفاءات التشغيلية لعملائنا. ومن جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي، من معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني: «ولا تقل هذه المبادرات أهمية عن برامج المعهد الداخلية التي تتوافق مع خطط التنمية في دولة الإمارات وتقدم تخصصات مختلفة. وتعكس هذه الاتفاقية التزامنا بتنمية الموارد البشرية وزيادة القدرة التنافسية لمواطني دولة الإمارات في سوق العمل». وتوظف جال حالياً 5,000 شخص ضمن قوتها العاملة، من 71 جنسية مختلفة، ويمثل الإماراتيون 27 في المئة منها. وتشكل الشركة جزءاً من قطاع دعم المهام لدى إيدج، وهي مجموعة تكنولوجية متقدمة تعد إحدى أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.

التقييمات