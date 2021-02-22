شكرا لقرائتكم خبر عن "نقيب المحامين " يقرر رفع اسمى" سخى وعبد الغنى " من تفويضات البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رجائى عطية ، نقيب المحامين ، قرارا اليوم الاثنين ، برفع اسم مجدى سخى من التفويضات الصادرة منه، ورفع اسم الراحل سيد عبد الغنى ، لوفاته ، وبحسب نص القرار يتم الاكتفاء بالتفويضات الثلاثة و بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى التفويضات الصادرة من النقيب إلى البنوك بالنسبة لحسابات النقابة العامة.

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين ، أصدر فى وقت سابق قرارًا بإلغاء ‏النظام الحالى فى تلقى طلبات قيد المحامين أمام ‏محكمة النقض، وإقرار نظامًا جديدًا لهذا الغرض، وشمل القرار الصادر إنهاء انتداب 15 موظفًا وعودتهم إلى نقابتهم ‏الفرعية، مع حظرهم التدخل بأى صورة فى عملية تقدم ‏ المحامين للقيد أمام محكمة النقض، على أن يحال من ‏يخالف ذلك إلى التحقيق وتوقيع الجزاء

وقال رجائى عطية فى بيان له، أن ذلك جاء بناء على ما وصله من شكاوى من بعض ‏ المحامين، من تصرفات بعض العاملين من موظفى ‏نقابات المحامين الفرعية، الذين يتلقون طلبات القيد بالنقض، وبناء على اتفاقه مع المستشار رئيس محكمة النقض، ‏ورئيس مجلس القضاء الأعلى ـ حال إبلاغه بما وصله ‏من شكاوى، حيث اتفق رأيه على ضرورة إغلاق هذا الباب ‏كلية، واستبداله بمنافذ أخرى يكون مضمونًا فيها الالتزام التام ‏بالشفافية وبالقواعد والضوابط المقررة.‏

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