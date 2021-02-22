شكرا لقرائتكم خبر عن "نقيب المحامين " يقرر رفع اسمى" سخى وعبد الغنى " من تفويضات البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر رجائى عطية ، نقيب المحامين ، قرارا اليوم الاثنين ، برفع اسم مجدى سخى من التفويضات الصادرة منه، ورفع اسم الراحل سيد عبد الغنى ، لوفاته ، وبحسب نص القرار يتم الاكتفاء بالتفويضات الثلاثة و بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى التفويضات الصادرة من النقيب إلى البنوك بالنسبة لحسابات النقابة العامة.
يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين ، أصدر فى وقت سابق قرارًا بإلغاء النظام الحالى فى تلقى طلبات قيد المحامين أمام محكمة النقض، وإقرار نظامًا جديدًا لهذا الغرض، وشمل القرار الصادر إنهاء انتداب 15 موظفًا وعودتهم إلى نقابتهم الفرعية، مع حظرهم التدخل بأى صورة فى عملية تقدم المحامين للقيد أمام محكمة النقض، على أن يحال من يخالف ذلك إلى التحقيق وتوقيع الجزاء
وقال رجائى عطية فى بيان له، أن ذلك جاء بناء على ما وصله من شكاوى من بعض المحامين، من تصرفات بعض العاملين من موظفى نقابات المحامين الفرعية، الذين يتلقون طلبات القيد بالنقض، وبناء على اتفاقه مع المستشار رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ـ حال إبلاغه بما وصله من شكاوى، حيث اتفق رأيه على ضرورة إغلاق هذا الباب كلية، واستبداله بمنافذ أخرى يكون مضمونًا فيها الالتزام التام بالشفافية وبالقواعد والضوابط المقررة.