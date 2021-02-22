شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: الدول العربية تشهد تحديات تهدد أمنها ونتطلع لإحياء عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اليوم الإثنين، كلمة فى افتتاح أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربى، والمُقامة بمقر جامعة الدول العربية، وقد تضمنت كلمة سيادته ما يلي:

فى مستهل الكلمة، وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى الشكر لعادل بن عبدالرحمن العسومى رئيس البرلمان العربى، لدعوته للمشاركة فى افتتاح أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربى، مبديًا تقديره للحديث أمام ممثلى البرلمانات العربية بوصفهم سدنة الدساتير، والنظم الأساسية والتشريع والرقابة ورافعى لواء العمل العربى المُشترك بشقه البرلماني.

خلال كلمته، أشار المستشار الدكتور حنفى جبالى إلى أن الدول العربية تشهد تحديات غير نمطية وغير مسبوقة تهدد الأمن القومى العربى، لافتًا إلى أن الأمة العربية تمر بمنعطف شديد الخطورة، وفى معرض كلمته، أشار المستشار الدكتور حنفى جبالى إلى أن القضية الفلسطينية هى جُرح العرب الغائر وقضيتهم المركزية الأولى، مُبديًا التطلع لإعادة إحياء عملية السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية.

كما أشار جبالى إلى أن الإرهاب مثل بيئة خصبة لنفاذ المُخططات الخبيثة والمُمنهجة التى تستهدف أمن واستقرار مجتمعاتنا العربية، مستعرضًا التجربة المصرية فى مواجهته عبر مقاربة شاملة أفضت إلى استئصال شأفته.

وفى ختام كلمته، أشاد المستشار الدكتور حنفى جبالى بخُطط البرلمان العربى الطموحة للتعاطى والاشتباك مع القضايا والتحديات التى تواجه أمتنا العربية، مثمنًا إنشاء البرلمان العربى لمركز الدبلوماسية البرلمانية العربية واللجنة المشتركة لمكافحة الإرهاب، ومؤكدًا دعم جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى للبرلمان العربى فى مسعاه النبيل لإحياء قيم التضامن العربى المشترك.