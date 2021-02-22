شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يواصل تلقى رغبات أعضائه للانضمام للجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، استقبال طلبات أعضاء المجلس، للانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، حتى يتم تشكيل اللجان النوعية الـ14 المنصوص عليها في مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك استعداداً لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، عقب تصديق رئيس الجمهورية علي مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ونشره في الجريدة الرسمية.

وشهد الأسبوع الجاري، تقديم أعضاء مجلس الشيوخ رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية للمجلس، ومن المنتظر أن يكون اليوم الاثنين، ختام تلقى الطلبات، ويترقب المجلس التصديق على مشروع قانون اللائحة الداخلية للدعوة إلى جلسة عامة لإعلان قوائم تشكيل اللجان، وإجراء انتخابات هيئات مكاتبها.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب وافق نهائيا في جلسته يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وأقر مجلس النواب، في مشروع اللائحة، أن يضم مجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية، في ضوء الموافقة علي المادة (38) بمشروع قانون اللائحة الداخلية، ليضم المجلس اللجان النوعية التالية :

1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية.

4 - لجنة الدفاع والأمن القومى.

5 - لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6 - لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف .