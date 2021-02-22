شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوقع بروتوكول تعاون مع البرلمان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع البرلمان العربي ومجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، بروتوكول تعاون مشترك، لتبادل الخبرات، وذلك خلال فعاليات الجلسة العامة الثالثة من دور الانعقاد الأول للبرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، والتي تعقد بمقر جامعة الدول العربية اليوم.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي كلمة إن التعاون سيتوجه نحو إحياء قيم الفضائل العربية المشتركة، موضحا أن مجلس النواب المصرى لن يألو جهدًا في دعم ومساندة البرلمان العربى في أول خطواته الحثيثة في دعم وتنسيق الرؤي العربىة.