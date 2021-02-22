شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر ينعى محمد العقاد عضو مجلس النواب السابق عن دائرة مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، ببالغ الحزن والأسي، محمد العقاد عضو مجلس النواب السابق عن دائرة مصر القديمة بمحافظة القاهرة.

وقال تيسير مطر في بيان اليوم إن النائب محمد العقاد كان دمث الخلق ويحظي باحترام وتقدير من الجميع لما عرف عنه من تفاني في العمل وخدمته لأهالى الدائرة، داعيا المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.

وعبر أهالى مصر القديمة والمنيل عن حزنهم الشديد بخبر رحيل النائب محمد العقاد، قائلين:"انا لله وانا اليه راجعون بقلوب راضية بقضاء الله وقدره ننعى الدكتور محمد العقاد نائب مجلس النواب السابق وابن المنيل البار الفقيد الغالي الله يرحمه ويغفر له ويثبته عند السؤال ويجعل مثواه الجنة للفقيد الرحمة وللأسرة خالص العزاء ادعو الله ان يلهمنا ويلهمكم الصبر والسلوان.