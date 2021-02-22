شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد عمال مصر مشيدا بقرار وقف تامر أمين: نرفض أى تصريحات تقلل قيمة المهن الشريفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، استنكاره لتصريحات تامر أمين ، مؤكدا أنه من غير المقبول التقليل من شأن هذه المهن المؤثرة والمحترمة، موضحاً أنها مهن شريفة ولا تقلل من شأن ممتهنيها، وذلك رداً على ما قاله الإعلامي تامر أمين، بوصفه الصعايدة والفلاحين، بأنهم يرسلون أبناءهم للعمل في الورش، والفتيات للعمل خادمات في المنازل.

وأشاد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات صحفية اليوم الاثنين بقرار نقابة الإعلاميين، بإلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين، بعد حديثه بأسلوب غير لائق عن الصعايدة، حيث أجرت النقابة تحقيقات معه، لمدة من الوقت اقتربت من الـ3 ساعات ونصف، وانتهت إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وأكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو مجلس النواب السابق، على كامل الاحترام والتقدير لكافه العاملين، من خدم المنازل وعمال الورش وأصحاب الحرف، موضحا أن تلك الفئات تقوم بدور كبير في المجتمع، وعملها لا يقل أهمية عن باقي المهن.

وأضاف وهب الله، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماما كبيرا بفئة خدم المنازل، حيث ناقش مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق مشروع قانون يتعلق بخدم المنازل، وذلك من أجل حماية حقوقهم، موضحا وجود مواد في قانون العمل تنظم عمالة الأطفال في كافة المجالات .

وانتقد أمين اتحاد العمال، أي تصريحات من شأنها تقليل قيمة أي مهنة شريفة يمتهنها صاحبها من أجل كسب قوت يومه، بدلا من اللجوء لجلب المال من خلال طرق غير مشروعة.