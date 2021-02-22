الامارات تتبرع ب20 الف جرعة من لقاح "كورونا" الى قطاع غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استلامها 20 الف جرعة لقاح مضادة لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) مقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة الى قطاع غزة.

وقال مدير الرعاية الاولية بوزارة الصحة بغزة مجدي ضهير في تصريح صحفي لقناة (الاقصى) الفضائية الفلسطينية مساء امس الاحد انه "سيتم تطعيم الكوادر الطبية اولا ثم فئات كبار السن والامراض المزمنة".

واضاف ضهير انه حسب توصيات منظمة الصحة العالمية كل من يزيد عمره عن 18 عاما هو بحاجة للقاح مشيرا الى ان هناك 2ر1 مليون شخص في غزة بحاجة للتطعيم.

ويرتفع بذلك عدد اللقاحات المتوفرة بقطاع غزة الى 22 الف جرعة عقب وصول الفي جرعة من لقاح (سبوتنيك) الروسي المضاد لفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) الاربعاء الماضي.

ومن المتوقع ان تبدأ الصحة بقطاع غزة عمليات التطعيم للأطقم الطبية وبعض الحالات اعتبارا من صباح اليوم الاثنين.