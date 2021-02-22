مقتل 6 في حادث تحطم طائرة عسكرية مكسيكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الدفاع المكسيكية إن ستة من أفراد الجيش لقوا حتفهم في حادث وقع صباح أمس الأحد لطائرة تابعة لسلاح الجو في ولاية فيراكروز في حنوب شرق البلاد.



وقالت الوزارة في بيان إن الحادث وقع لدى إقلاع الطائرة في نحو الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحا من مطار في بلدية إيميليانو زاباتا.

وأضافت الوزارة أن الجيش سيجري تحقيقا.

ولم يُعرف عدد من كانوا على متن الطائرة.