وفاة معارض إيراني "مسموما" بأحد سجون طهران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

لقي معارض إيراني حتفه، الأحد، "مسموما" بأحد سجون طهران، حيث كان موقوفا على خلفيةمظاهرة لأتباع إحدى الطرق الصوفية في العام 2018.



وتمت إدانة بهنام محجوبي بعد مشاركته في مظاهرة خلال فبراير/شباط 2018 لأتباع طريقة صوفية يعرفون بـ"كنابادي"، وبدأ في يونيو/حزيران تمضية عقوبة السجن لعامين.

وأبدت هيئات حقوقية هذا الأسبوع قلقها على الحالة الصحية لمحجوبي الذي وصفته بـ"سجين رأي".

وأفادت منظمة السجون الإيرانية، مساء الأحد، أن محجوبي كان يعاني "من تسمم حاد على خلفية استهلاك أدوية، وتم إرساله بشكل فوري الى أحد مستشفيات طهران"، وذلك في بيان أورده موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.

وأكد أن السبب المباشر للوفاة سيتم تحديده بعد تشريح الجثة، مشيرا إلى أن الأطباء عثروا في معدة السجين على "مسحوق أسود اللون".

وكانت مظاهرة العام 2018 من الأكبر لأتباع الطرق الصوفية في إيران خلال الأعوام الماضية. وخلال التحركات التي جرت في شمال طهران، قتل خمسة من عناصر الأمن وتم توقيف أكثر من 300 شخص.

وكان مكتب المفوض العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أفاد بأن الوضع الصحي لمحجوبي "حرج جدا"، داعيا السلطات الإيرانية إلى إيضاحات شفافة لأسباب دخوله في غيبوبة بدءا من 12 فبراير الجاري.