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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خلال 3 أشهر..نيويورك تسجل أدنى معدل إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
وصل معدل الإصابة بكوفيد-19 في نيويورك إلى مستوى منخفض جديد منذ موجة ارتفاع عدد الحالات في موسم العطلات قبل ثلاثة أشهر.
وعادت النتائج الإيجابية للفحوصات عند معدل 99ر2 %، وفقا للإحصائيات الصادرة عن مكتب حاكم الولاية أندرو كومو يوم أمس الأحد.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها معدل الحالات الإيجابية إلى أقل من 3٪ منذ 23 نوفمبر، والذي كان قبل عيد الشكر الموافق 25 من الشهر ذاته.
وكان أحدث معدل متوسط للفحوصات الإيجابية في نيويورك 41ر4 %.
وشهدت الولاية وفاة 75 شخصا بسبب كوفيد-19 أول أمس السبت، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات في الولاية إلى ما يقرب من 38 ألف شخص- وهو من بين أعلى المعدلات في البلاد.