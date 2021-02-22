رئيس الوزراء البريطاني يطرح خطة لخروج إنجلترا من الإغلاق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين طرح خطة طريق خروج إنجلترا من الإغلاق الحالي بسبب فيروس كورونا.



وقال جونسون إنه يريد رفع الإغلاق بطريقة "حذرة لكن لا رجوع فيها".

وأمضت إنجلترا شهرين في حالة إغلاق ولكن تم بالفعل تخفيف بعض الإجراءات.

وأعلنت وزارة الصحة يوم السبت أن نزلاء دور الرعاية سيتمكنون من الاتصال بزائر واحد بشكل منتظم اعتبارا من 8 مارس.

ومن المتوقع أن يجري إعادة فتح المدارس في ذلك اليوم أيضا.

كما أنه ولمزيد من التيسير فإن الأشخاص من أسرتين سيتمكنون من الاجتماع خارج منازلهم والمشاركة في الأنشطة الخارجية مثل الجولف أو التنس.