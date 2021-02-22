الصين تدعو أمريكا إلى إعادة ضبط العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

دعا وانغ يي؛ عضو مجلس الدولة ووزير خارجية الصين، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين إلى العمل مع الصين لاستئناف الحوار بين البلدين من أجل إعادة العلاقات التي تضررت خلال رئاسة الرئيس السابق دونالد ترامب.



وقال وانغ إن أفعال إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقمع واحتواء الصين تسببت في ضرر بالغ، ودعا واشنطن إلى إلغاء التعريفات الجمركية على السلع الصينية والتخلي عما وصفه بقمع غير عقلاني لقطاع التكنولوجيا الصيني.

وحث وانغ واشنطن أيضا على احترام المصالح الأساسية للصين والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية لبكين ووقف "التواطؤ" مع القوى الانفصالية من أجل استقلال تايوان.

وقال وانغ في تصريحات معدة سلفا تُرجمت إلى الإنجليزية إن "الولايات المتحدة قطعت بشكل أساسي الحوار الثنائي على جميع المستويات خلال السنوات القليلة الماضية".

وأضاف "نحن على استعداد لإجراء اتصالات صريحة مع الجانب الأمريكي والدخول في حوارات تهدف إلى حل المشكلات".

وأشار وانغ إلى اتصال هاتفي جرى في الآونة الأخيرة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ وبايدن بوصفه خطوة إيجابية.