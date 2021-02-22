الولايات المتحدة الأمريكية: إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين بإيران "أولوية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن إدارة الرئيس جو بايدن على اتصال بإيران من أجل الإفراج عن الأمريكيين الخمسة المحتجزين.



وأضاف سوليفان، في حديث لشبكة "سي بي إس"، الأحد، أن هذه القضية ستساعد في تحديد العلاقات المستقبلية بين البلدين.

وردا على سؤال بشأن خمسة مواطنين أمريكيين على الأقل تحتجزهم إيران، أكد على أن تأمين إطلاق سراحهم سيكون "أولوية مهمة".

وأوضح: "بدأنا في التواصل مع الإيرانيين بشأن هذه القضية وسنواصل القيام بذلك ونحن نمضي قدما".

وتابع: "ستكون رسالتنا القوية للإيرانيين أننا لن نقبل اقتراحا طويل الأجل حيث يستمرون في الاحتفاظ بأمريكيين بطريقة غير عادلة وغير قانونية ".