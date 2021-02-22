شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقي يصل إلى السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

وصل وزير الخارجية، فؤاد حسين، الاثنين، إلى المملكة العربية السعودية تلبية لدعوة موجهة له من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وقال أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، في بيان، إن «الزيارة جاءت بعد دعوة وجّهها وزير الخارجية السعودي»، مبيناً أن «الجانبين سيبحثان أهم التطوّرات على صعيد العلاقات الثنائية، ومتابعة أهم مخرجات اجتماعات لجنة التنسيق العليا بين الجانبين وسبل الدفع لاستكمال تفعيل مذكرات التفاهم التي أُبرمت بين بغداد والرياض».

وأضاف أن «الوزيرين سيتطرقان لأهمية اعتماد الجهود المتبادلة في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة، فضلاً عن بحثهما مجمل الأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على المصالح المشتركة».