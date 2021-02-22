الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوصل إلى «حل مؤقت» مع إيران

فيينا - (أ ف ب)

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي الأحد، التوصل إلى «حل مؤقت» يسمح للوكالة بمواصلة عمليات التفتيش في إيران، رغم بدء طهران تقليص عمل المفتشين الدوليين اعتباراً من الثلاثاء.

وقال غروسي للصحفيين لدى عودته من زيارة إلى طهران حيث أجرى محادثات مع المسؤولين هناك: «ما اتفقنا عليه هو شيء قابل للحياة من المجدي جسر هذه الفجوة التي نواجهها الآن، هذا ينقذ الوضع الآن». وكان البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون قد أقر قانوناً في ديسمبر/كانون الأول يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي وطرد مفتشي الوكالة في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها على طهران. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ الثلاثاء.

وقال جروسي: «هذا القانون موجود، وهذا القانون سينفذ، ما يعني أن البروتوكول الإضافي للأسف سوف يُعَلّق». وأضاف: «سوف يتم تقييد عملنا، لنواجه هذا الأمر. لكنّنا تمكنا من الإبقاء على الدرجة اللازمة من أعمال المراقبة والتحقق»، واصفاً الترتيبات الجديدة بأنها «تفاهم تقني مؤقت». ولم يعط جروسي تفاصيل بشكل دقيق عن الأنشطة التي لن يكون بإمكان الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بها، لكنه أكد عدم خفض عدد المفتشين في إيران واستمرار عمليات التفتيش المفاجئة في ظل التفاهم المؤقت.

ومع ذلك سيبقى «التفاهم» الجديد خاضعاً لمراجعة مستمرة ويمكن تعليقه في أي وقت. وجاءت زيارة جروسي إلى طهران وسط الجهود المكثفة التي تبذل بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والقوى الأوروبية وإيران لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015، الذي كان على وشك الانهيار مُنذ انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه. ووصف جروسي اتفاق الأحد بأنه «نتيجة جيدة ومنطقية» بعد «مشاورات مكثفة جداً» مع المسؤولين الإيرانيين.

وكان جروسي يتحدث بعد يومين من الاجتماعات المتواصلة في العاصمة الإيرانية، حيث التقى وزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي. وقال جروسي إنه كان يتأمل من رحلته إلى طهران «تأمين الاستقرار لوضع غير مستقر إلى حد كبير». وأضاف: «أعتقد أن هذا الفهم التقني يحقق ذلك حتى يكون بالإمكان إجراء مناقشات سياسية على مستويات أخرى، والأهم من كل ذلك تجنب وضع قد نكون فيه، بتعبير عملي، نسير على غير هدى».

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