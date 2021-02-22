شكرا لقرائتكم خبر عن «ياس ووتروورلد» تستقبل ضيوفها مجدداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

بدأت ياس ووتروورلد أبوظبي، باستقبال عشاق التجارب الترفيهية المائية اعتباراً من اليوم.

وتوفر ياس ووتروورلد أبوظبي لضيوفها تجربة ترفيهية مائية من خلال مجموعة متنوعة من الألعاب والمنزلقات والمرافق الترفيهية الاستثنائية التي تضم ست ألعاب حصرية.

وتضم مدينة الألعاب المائية أكثر من 40 لعبة ومنزلقة مائية ومرفقاً ترفيهياً، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الموسمية التي توفر للضيوف تجربة جديدة في كل موسم على مدار العام.