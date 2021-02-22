«أبوظبي لبناء السفن» تطلق أول قاربين إماراتيين للدوريات السريعة

أبوظبي: ”الخليج 365”

كشفت «أبوظبي لبناء السفن»، عن قاربين من قوارب الدوريات السريعة بطول 16 و12 متراً تم تصميمهما وبناؤهما بشكل كامل في الإمارات من قبل الشركة، حيث تم إطلاقهما في اليوم الأول من معرض الدفاع البحري «نافدكس 2021» الذي يقام إلى جانب معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) بين 21 و25 فبراير.

يتمتع القارب الذي يبلغ طوله 16 مترًا بتصميم نموذجي لاستيعاب مقصورة قصيرة مع مساحة لأنظمة صواريخ أرض-أرض، أو مقصورة أطول لنقل القوات. كما أن القارب مصفح في كلتا الحالتين حسب ما متطلبات العملاء، حيث تتراوح البنادق من بنادق يدوية عيار 12.7 ملم إلى مدفع بعيار 30 ملم مثبت على نظام يمكن التحكم به عن بُعد. وتم بناء قارب الـ16 متراً لتلبية متطلبات قوات حرس السواحل، ويمكنه أيضًا أن يحتوي على تقنية التعديل الذاتي التي تساعد القارب على الاستدارة في حال انقلابه.

ويمكن لقارب الـ12 متراً أن يُبنى بطول يتراوح بين 11 إلى 13 متراً بحسب متطلبات العملاء. ويستطيع القارب حمل ما يصل إلى طنين، الأمر الذي يمكّنه من حمل أنظمة أسلحة قابلة للتحكم عن بُعد أو أنظمة صاروخية عند الحاجة، كما يمكن معايرته للعمل كقارب مسيّر. وتملك شركة أبوظبي لبناء السفن الحقوق الفكرية الكاملة لكلا القاربين السريعين، كما أن التصميم النموذجي يسمح بتسليم القوارب بسرعة خلال أسابيع عوضاً عن أشهر.

وقال فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة «ايدج»: «حققت شركة أبوظبي لبناء السفن إنجازاً رائعاً عبر تصميم وبناء قاربين من قوارب الدوريات السريعة بطول 16 و12 متراً بشكل كامل في الإمارات للمرة الأولى على الإطلاق. وبفضل الاستثمار المكثف في قدرات التصميم والبحث والتطوير، يمثل هذا الإنجاز لحظة مميزة ويحق لنا جميعاً أن نفخر بإطلاق تلك المنتجات الجديدة في نافدكس 2021».

من جانبه، قال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: «في ظل توسعنا المستمر في مجالات بناء السفن وتقديم الخدمات المتكاملة مثل التصميم، وتوفير مجموعة من السفن المنافسة دولياً التي يتراوح طولها بين 11 و55 متراً، يسعدنا أن نطلق هذين القاربين السريعين بطول 16 و12 متراً واللذين صُنعا بشكل كامل في الإمارات، بدءاً من فكرة التصميم ووصولاً إلى الإنتاج».

وأضاف: «كلنا ثقة بأن قارب الـ16 متراً يتوافق مع أعلى معايير الأمان والأداء لصالح شركائنا الموثوقين، خاصة بعد تعاوننا مع جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل لتلبية متطلباته لهذا القارب».

وتشرف شركة أبوظبي لبناء السفن على واحد من أكثر أحواض بناء السفن تقدماً في الشرق الأوسط، كما تشغّل ثلاثة برامج بحرية رئيسية هي سفن الكورفت الحربية الصغيرة، وسفن الدوريات البحرية، وقوارب الدوريات السريعة. وتقدم الشركة كذلك مجموعة كاملة من حلول الصيانة والإصلاح وإعادة التجهيز والتحسين والتحويل وخدمات الاستشارة الهندسية.

وتعد شركة أبوظبي لبناء السفن جزءاً من قطاع المنصات والأنظمة التابع لـ«ايدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع وغيره، والتي تُصنف بين أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.