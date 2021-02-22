الارشيف / اخبار العالم

ترقية «الدار» و4 أسهم على مؤشر «فوتسي»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية «الدار» و4 أسهم على مؤشر «فوتسي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أظهرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر «فوتسي»، ترقية سهم «الدار العقارية» من قائمة الشركات المتوسطة إلى الكبيرة، وانضمام سهم «أرامكس» إلى قائمة الشركات المتوسطة، فيما انضم إلى قائمة الشركات الصغيرة جداً، «أمان للتأمين» و«أبوظبي لبناء السفن» و«أمانات».
وتأتي المراجعة ضمن مؤشر الشرق الأوسط وإفريقيا الإقليمي لشهر مارس/آذار 2021.
وستصبح التغييرات سارية بعد إغلاق العمل يوم الجمعة، 19 مارس 2021، فيما يمكن أن تخضع القائمة للمراجعة حتى إغلاق يوم الجمعة 5 مارس 2021، واعتباراً من يوم الاثنين 8 مارس، تعتبر نهائية.
وسيتم النظر في أي تغييرات لاحقة فقط بشكل استثنائي، وفقاً لسياسة وإرشادات إعادة حساب «فوتسي راسل».

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا