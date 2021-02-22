شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية «الدار» و4 أسهم على مؤشر «فوتسي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أظهرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر «فوتسي»، ترقية سهم «الدار العقارية» من قائمة الشركات المتوسطة إلى الكبيرة، وانضمام سهم «أرامكس» إلى قائمة الشركات المتوسطة، فيما انضم إلى قائمة الشركات الصغيرة جداً، «أمان للتأمين» و«أبوظبي لبناء السفن» و«أمانات».

وتأتي المراجعة ضمن مؤشر الشرق الأوسط وإفريقيا الإقليمي لشهر مارس/آذار 2021.

وستصبح التغييرات سارية بعد إغلاق العمل يوم الجمعة، 19 مارس 2021، فيما يمكن أن تخضع القائمة للمراجعة حتى إغلاق يوم الجمعة 5 مارس 2021، واعتباراً من يوم الاثنين 8 مارس، تعتبر نهائية.

وسيتم النظر في أي تغييرات لاحقة فقط بشكل استثنائي، وفقاً لسياسة وإرشادات إعادة حساب «فوتسي راسل».