شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان المصري أحمد مكي بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وسائل إعلام مصرية بإصابة الممثل أحمد مكي بفيروس كورونا، وأنه بدأ في عزل نفسه.

وتلقى مكي صاحب الـ 42 عاماً بروتوكول العلاج الذي أقرته منظمة الصحة العالمية. ويقوم الفنان المصري بتصوير الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار 2» مع النجم كريم عبد العزيز لعرضه في رمضان المقبل.

واشتهر مكي بأدواره الكوميدية، لاسيما في فيلم «مرجان أحمد مرجان» أمام النجم المصري عادل إمام، بخلاف الأجزاء المتعددة من مسلسله الشهير «الكبير أوي».