شكرا لقرائتكم خبر عن الهند توافق على التماس «أمازون» في صفقة «فيوتشر ـ ريلاينس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقفت المحكمة العليا في الهند الموافقة التنظيمية على بيع أصول شركة Future Group بقيمة 3.4 مليار دولار لشركة «ريلاينس إنداستريز»، الأمر الذي يعتبر بمثابة انتصار آخر لشركة «أمازون» العملاقة، التي تريد إلغاء الصفقة في عرضها للسيطرة على قطاع التجزئة في البلاد. وألغت المحكمة العليا الاثنين حكم محكمة أدنى وأوقفت صفقة الشركة الهندية بانتظار أوامر أخرى. وأصدرت المحكمة إخطارات لشركة «فيوتشر ريتايل» تطلب فيها بيانات، وقال القاضي روهينتون ف. ناريمان الذي يرأس اللجنة المكونة من قاضيين؛ إن المحكمة ستستمع للقضية مرة أخرى بعد خمسة أسابيع. ويعيد الحكم الأخير الميزة القانونية لشركة «أمازون» التي حصلت على قرار مؤقت من محكمة تحكيم في سنغافورة في أكتوبر /تشرين الأول بعد اتهام مجموعة «فيوتشر» بانتهاك عقد شراكة عندما وافقت على بيع أصول لمجموعة «ريلاينس» التي يترأسها الملياردير موكيش أمباني. ويهدد الأمر القضائي شركة «فيوتشر ريتايل»، التي تكافح لدفع الديون وحذرت من الإفلاس. (بلومبيرج)