سك العملة تصدر 3 ميداليات تذكارية لبطاركة الكنيسة القبطية في العصر الحديث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة اختارت، بالتعاون مع المقر البابوي بالكاتدرائية ومعهد الدراسات القبطية، أفضل الصور والعبارات الخاصة بكل بطريرك؛ لإصدار ميداليات تذكارية تُخلد ذكرى بطاركة العصر الحديث للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، قال حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة سك العملة، إنه تم إصدار 3 ميداليات تذكارية لبطاركة العصر الحديث للكنيسة القبطية في مصر.

واضاف خضر أن الميدالية الأولى للبابا كيرلس السادس قديس العصر الحديث، بمناسبة ذكرى مرور 50 عامًا على رحيله، وهي عبارة عن بورتريه شخصي للبابا كيرلس السادس مدون عليه اسمه باللغة القبطية في الوجه، وفي ظهرها أشهر مقولاته وهي: "صلوا كل حين"، بجانبها صورة للكاتدرائية المرقسية التي تأسست في عهده.

وذكر أن الميدالية الثانية بمناسبة مرور 50 عامًا على جلوس البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وهي عبارة عن بورتريه شخصي له مدون عليه اسمه باللغة القبطية، وعلى الظهر إحدى عباراته الشهيرة وهي: "مصر وطن يعيش فينا"، وصورة للمقر الباباوي الذي تأسس في عهده.

وقال خضر إن الميدالية الثالثة فهي للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وهي عبارة عن بورتريه شخصي، وعلى الظهر صورة لكاتدرائية "ميلاد المسيح".

وأشار وزير المالية إلى أن مصر ستظل نموذجًا متفردًا في التعايش الإيجابي المشترك بين جناحي الأمة، وستبقى الوحدة الوطنية دافعًا قويًا لتضافر كل الجهود الوطنية المخلصة في تعزيز المسيرة التنموية.

وأكد أن مصلحة الخزانة وسك العملة لا تدخر جهدًا في توثيق ذاكرة مصر سياسيًا واقتصاديًا ودينيًا من خلال التصميمات المتفردة لأهم الأحداث التاريخية في شتى المجالات والقيام بـ«سكها» في عملات تذكارية.

وأوضح الوزير أن ذلك يُساعد في تنمية الوعي، والحفاظ على الهوية الوطنية للمصريين، على النحو الذي يُسهم في تحصينهم ضد أية محاولات لتزييف وعيهم أو اختراقهم فكريًا.